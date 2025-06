VI Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Policji Dolnośląskiej wygrała Malwina Data publikacji 14.06.2025 Powrót Drukuj Ponad 41 tys. złotych to najważniejszy wynik VI Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej Policji Dolnośląskiej pod hasłem „Policja - Dzieciom”, objętego honorowym patronatem przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie Malwiny chorej na złośliwy nowotwór mózgu. A wszystko to dzięki 205 policjantom reprezentującym 18 jednostek garnizonu dolnośląskiego, którzy wzięli udział w zmaganiach nie tylko na murawie, ale także w walce o zdrowie córki byłego jaworskiego policjanta.

Kiedy 10 lat temu jaworscy policjanci zorganizowali pierwszy charytatywny turniej piłki nożnej dla chorych dzieci obiecali, że nie będzie to jednorazowa akcja. Przeszkodą był jedynie czas związany z pandemia koronawirusa. Wczoraj, szczęśliwy jak się okazało piątek 13 czerwca, dotrzymali słowa. Na stadionie miejskim w Jaworze odbył się VI Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Policji Dolnośląskiej” pod hasłem „Policja – Dzieciom”. Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu nadinsp. Pawła Półtorzyckiego oraz Starostę Jaworskiego Pana Michała Bandera.



Policjanci z Jawora systematycznie włączają się w pomoc chorym dzieciom. Tym razem zaprosili jednak do wspólnego działania swoich kolegów z całego Dolnego Śląska. Do boju nie tylko na murawie, lecz również o zdrowie córki byłego policjanta z jaworskiej komendy - Malwiny, która zmaga się z chorobą nowotworową, stanęły drużyny reprezentujące Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu (Wydział Konwojowy, Wydziału PG oraz Wydział Kryminalny), Komendy Miejskie i Powiatowe Policji z Wrocławia (w tym drużynę OLD Boy z tamtejszej komendy), Legnicy, Jeleniej Góry, Jawora, Lwówka Śląskiego, Kamiennej Góry, Oławy, Bolesławca, Strzelina, Środy Śląskiej, Trzebnicy, Ząbkowic Śląskich, oraz Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Legnicy oraz Oddziały Prewencji Policji z Wrocławia.



Emocje i sportowa rywalizacja towarzyszyły wszystkim uczestnikom turnieju do ostatniej chwili. Na murawie zwyciężyła drużyna Old Boy z reprezentująca Komendę Miejską Policji we Wrocławiu pokonując w finale swoich kolegów z tej samej komendy. Zaszczytne III miejsce zajęli natomiast policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu.



Najlepszym bramkarzem okazał się Piotr Mauer z Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze, natomiast puchar króla strzelców trafił do rąk Dominika Kubon z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Najładniejszą bramkę turnieju zdobył Adrian Uść z SPPP Legnica, najlepszą paradę bramkarską zaprezentował Szymon Makuch także z SPPP Legnica, natomiast puchar dla najstarszego zawodnika trafił do rąk Bogdana kozłowskiego z Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Najstarszą drużyną okazali się Old Boye z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. Puchar Fair Play z Jawora wywiozła natomiast reprezentacja Wydziału Konwojowego z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Zaszczytny tytuł MVP trafił do rak Dominika Stopczyńskiego z Komendy Powiatowej w Środzie Śląskiej. Warto jednak podkreślić, że wszyscy tego dnia grali w jednej drużynie, której celem było wspomożenie leczenia chorej Malwiny.



Po turnieju policjanci przystąpili do licytacji prowadzonych przez wolontariuszy Jaworskiego Stowarzyszenia Charytatywnego DAMY RADĘ, którzy aktywnie włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia. Funkcjonariusze i zaproszeni goście otworzyli nie tylko swoje serca, lecz również portfele bowiem zebrano kwotę 41.757,10 zł. Tym samym pobito rekord V turnieju 2019 r., kiedy uzyskano 33 tysięcy złotych. Zebrane środki zostaną przeznaczone na leczenie Malwiny.



Chociaż VI Charytatywny Turniej Piłki Nożnej Policji Dolnośląskiej „Policja – Dzieciom” przeszedł do historii, funkcjonariusze z Jawora deklarują kontynuowanie tej szczytnej inicjatywy. Kierując się dewizą „Gramy – Pomagamy” zapewniają, że za rok spotkają się w jeszcze większym gronie pragnąc pomóc kolejnej osobie, która będzie potrzebowała wsparcia.

Wszystkim i każdemu z osobna serdecznie dziękujemy z wsparcie VI Charytatywnego Turnieju Piłki Nożnej Policji Dolnośląskiej” pod hasłem „Policja – Dzieciom”. Do zobaczenia za rok!

____________________________

Oficer Prasowy KPP w Jaworze

podkom. Ewa Kluczyńska