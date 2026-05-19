Telefon, strach i duże pieniądze…86-letni senior oszukany metodą „na wnuczka” i „na prokuratora” Data publikacji 19.05.2026 Powrót Drukuj Zwykły telefon, kilka podchwytliwych pytań i opowieść o dramatycznym wypadku – to wystarczyło, aby 86-letni senior z naszego powiatu uwierzył w historię przygotowaną przez oszustów. Niestety, stracił swoje oszczędności. Policja po raz kolejny ostrzega przed oszustami działającymi metodą na wnuczka i prokuratora. Najnowszy przypadek pokazuje, jak łatwo przestępcy manipulują emocjami seniorów, by wyłudzić od nich ogromne kwoty pieniędzy.

Wczoraj, 86-letni mieszkaniec powiatu jaworskiego padł ofiarą oszustów działających metodą „na wnuczka i na prokuratora”. Do seniora zadzwoniła kobieta, która podawała się za prokurato prowadzącą sprawę jego córki. Poinformowała go, że córka miała spowodować wypadek drogowy i została zatrzymana.

Fałszywa prokurator przekonała mężczyznę, że konieczne jest wpłacenie kaucji, aby córka mogła uniknąć aresztu. Senior uwierzył w przedstawioną historię i przekazał 50 tysięcy złotych nieznanemu mężczyźnie, który odebrał pieniądze i odjechał. Dopiero po rozmowie z rodziną okazało się, że córka nie uczestniczyła w żadnym wypadku, a cała sytuacja była oszustwem.

Przypominamy: Policja nigdy nie żąda od obywateli pieniędzy, nie pośredniczy w przekazywaniu gotówki i nie wysyła „kurierów” ani „adwokatów” po odbiór rzekomych kaucji!

Apelujemy o ostrożność i czujność:

Nigdy nie przekazujmy pieniędzy osobom podającym się przez telefon za członków rodziny lub policjantów,

Nie działajmy pod wpływem emocji i presji czasu,

Weryfikujmy otrzymane informacje – zadzwońmy do bliskich lub bezpośrednio na numer alarmowy 112.

Pamiętajmy – tylko rozwaga i zdrowy rozsądek mogą nas uchronić przed utratą oszczędności życia.