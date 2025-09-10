Celny strzał do zwycięstwa – europejskie podium w zarodach strzeleckich dla jaworskiego funkcjonariusza Data publikacji 10.09.2025 Powrót Drukuj Miniony weekend okazał się niezwykle udany dla jaworskiego policjanta asp.szt. Rafała Sokołowskiego, który podczas finału zawodów Long Range European Championships 2025 w Drawsku Pomorskim sięgnął po najwyższe laury w strzelectwie sportowym.

W miniony weekend na poligonie wojskowym w Drawsku Pomorskim odbyły się zawody strzeleckie Long Range European Championships 2025. W turnieju tym wziął udział policjant z jaworskiej komendy – asp.sztab. Rafał Sokołowski. Występ na tych zawodach okazał się dla funkcjonariusza bardzo udany.

Funkcjonariusz zdobył dwa złote medale – indywidualnie w kategorii karabin historyczny militarny na dystansach 100 m + 300 m, a także w klasyfikacji drużynowej w tej samej kategorii. Do tego dołożył jeszcze dwa brązowe krążki w rywalizacji indywidualnej i drużynowej w kategorii karabinu historycznego open na dystansach 100 m + 300 m.

To ogromny sukces, który potwierdza talent i wieloletnie doświadczenie asp.szt. Rafała Sokołowskiego zarówno jako policjanta, jak i sportowca. Na co dzień pełni on służbę jako dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, a strzelectwem sportowym pasjonuje się od ponad dwudziestu lat, osiągając liczne sukcesy w tej dyscyplinie.

Gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych zwycięstw!

