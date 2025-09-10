Celny strzał do zwycięstwa – europejskie podium w zarodach strzeleckich dla jaworskiego funkcjonariusza
Miniony weekend okazał się niezwykle udany dla jaworskiego policjanta asp.szt. Rafała Sokołowskiego, który podczas finału zawodów Long Range European Championships 2025 w Drawsku Pomorskim sięgnął po najwyższe laury w strzelectwie sportowym.
W miniony weekend na poligonie wojskowym w Drawsku Pomorskim odbyły się zawody strzeleckie Long Range European Championships 2025. W turnieju tym wziął udział policjant z jaworskiej komendy – asp.sztab. Rafał Sokołowski. Występ na tych zawodach okazał się dla funkcjonariusza bardzo udany.
Funkcjonariusz zdobył dwa złote medale – indywidualnie w kategorii karabin historyczny militarny na dystansach 100 m + 300 m, a także w klasyfikacji drużynowej w tej samej kategorii. Do tego dołożył jeszcze dwa brązowe krążki w rywalizacji indywidualnej i drużynowej w kategorii karabinu historycznego open na dystansach 100 m + 300 m.
To ogromny sukces, który potwierdza talent i wieloletnie doświadczenie asp.szt. Rafała Sokołowskiego zarówno jako policjanta, jak i sportowca. Na co dzień pełni on służbę jako dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze, a strzelectwem sportowym pasjonuje się od ponad dwudziestu lat, osiągając liczne sukcesy w tej dyscyplinie.
Gratulujemy i życzymy kolejnych wspaniałych zwycięstw!
