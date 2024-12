Działania jaworskich funkcjonariuszy, wrocławskich kontrterrorystów i policyjnego negocjatora przy pożarze w Skale Data publikacji 31.12.2024 Powrót Drukuj Wczoraj, w godzinach porannych, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jaworze został powiadomiony o pożarze budynku wielorodzinnego oraz pomieszczeń gospodarczych w miejscowości Skała. Na miejsce zostali skierowani funkcjonariusze z jaworskiej jednostki. W trakcie wykonywanych czynności w budynku mieszkalnym ujawniono zwłoki mężczyzny, a jedna osoba ranna trafiła do szpitala. Z uwagi na fakt, iż zdarzenie to miało charakter zdarzenia kryminalnego i istniało realne zagrożenie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej na miejsce skierowano Samodzielne Pododdziały Kontrterrorystyczne Policji z Wrocławia oraz policyjnego negocjatora.

Na miejsce skierowani zostali policjanci z jaworskiej jednostki. W trakcie wykonywanych czynności, w budynku mieszkalnym ujawniono zwłoki mężczyzny – 51-letniego mieszkańca tej miejscowości oraz przytomnego 69-latka z raną postrzałową klatki piersiowej. Mężczyzna ten został przetransportowany karetka pogotowia do legnickiego szpitala. Z uwagi na fakt, iż zdarzenie to miało charakter zdarzenia kryminalnego i istniało realne zagrożenie wystąpienia sytuacji niebezpiecznej podjęto decyzję o skierowaniu na miejsce funkcjonariuszy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Wrocławia oraz policyjnego negocjatora. Ich zadaniem było wejście do budynku mieszkalnego i zatrzymanie osób mogących mieć związek z tym zdarzeniem. Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia tych funkcjonariuszy, którzy prowadzili czynności w palącym się budynku, odstąpili oni od działań i akcję gaśniczą rozpoczęli strażacy. W trakcie gaszenia pożaru jeden z funkcjonariuszy straży pożarnej zauważył w oknie palącego się budynku mężczyznę. Akcja gaśnicza została przerwana i do działań ponownie wkroczyli wrocławscy kontrterroryści. Negocjator z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu przez megafon wzywał mężczyznę, aby opuścił budynek, jednakże ten nie wykonywał poleceń funkcjonariusza. Przy pomocy drabiny policjanci weszli do budynku wybijając okno w jednym z pomieszczeń na pierwszym piętrze. Po wejściu do budynku kontrterroryści ujawnili zwłoki mężczyzny – 39-letniego mieszkańca Skały.

Śledczy pod nadzorem prokuratora prowadzili na miejscu szczegółowe ustalenia. Dziś zaplanowano oględziny miejsce zdarzenia z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa oraz funkcjonariuszy z Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Policjanci przesłuchują świadków. Ciała zmarłych w tym zdarzeniu osób, decyzją Prokuratora Rejonowego w Jaworze, zostały przewiezione na sekcję zwłok, która będzie tu kluczowa w ustaleniu przyczyny zgonu obu mężczyzn. Prowadzone śledztwo i zgromadzony w nim materiał dowodowy pozwoli na ustalenie przyczyny tego tragicznego w skutkach zdarzenia oraz udziału poszczególnych osób biorących w nim udział.

